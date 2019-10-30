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ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШАЮТ УБОРКУ
09:27 31.10.2019
Аграрии Беларуси завершают уборку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на сегодня уже убрано 94% площадей кукурузы, 85,4% сахарной свеклы и 88,3% овощей. Осталось убрать кукурузу на силос и на зерно в Гомельской (25,6 тыс. га), Могилевской (16,4 тыс. га), Минской (14,3 тыс. га), Витебской (6,8 тыс. га) и Гродненской области (4 тыс. га).
Сахарная свекла еще не убрана с 7,5 тыс. га в Гродненской области, 5,1 тыс. га — в Минской, 0,7 тыс. га — в Брестской, 0,28 тыс. га – Могилевской области.
Завершается уборка овощных культур: в Брестской области осталось убрать 362 га, Минской — 149 га, Гродненской — 144 га, Гомельской — 62 га, Могилевской — 29 га, Витебской области — 22 га.
Сбор зерновых вместе с кукурузой ожидается в общем объеме около 9 млн т. Из них около 700 тыс. т рапса, 1,4 млн т кукурузы, остальное — колосовые. Урожай овощей ожидается в объеме 624 тыс. т.
Уборка картофеля завершена, в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрали более 1 млн. т.
Заготовлено льнотресты в объеме 153,4 тыс. т.
Зяблевая обработка почвы проведена на 46,5% площадей.
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