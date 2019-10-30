Рынок мягких игрушек в Беларуси достиг общемирового показателя – 5%. Такое мнение высказал директор по маркетингу белорусской компании по производству и дистрибуции детских игрушек СООО «Волшебный остров» (бренды Fancy, Fancy Baby, Genio Kids) Денис Василенок на пресс-конференции 30 октября.

По его словам, в 1990-х годах рынок мягких игрушек в Беларуси занимал около 25%, сейчас – 5%.

«Рынок детских игрушек сегодня очень динамичен. Это обусловлено в том числе высокой конкуренцией. Классической мягкой игрушке остается все меньше места. Сейчас популярны: конструкторы, машинки, куклы, домики и мебель, наборы для творчества, игрушки для улицы, деревянные игрушки, металлические игрушки, игрушки из ПВХ и другие. Доля мягких игрушек в Беларуси достигла 5%, что соответствует общемировым показателям. Дети раньше взрослеют. Они начинают учиться, общаться со сверстниками, сидеть в интернете и в социальных сетях. Мягкая игрушка – это чистая эмоция, близкий друг, сказка, в которую все сложнее верить. Игрушка становится одноразовой. Раньше плюшевый медведь передавался из поколения в поколение, сегодня важен тренд», – отметил Д. Василенок.

Компания регулярно отслеживает тренды игрушечной отрасли. На разработку одной игрушки, от идеи до выпуска, сейчас уходит три месяца. Коллекции игрушек обновляются ежегодно.

По словам Д. Василенка, для создания игрушки компания использует автоматизированные комплексы «Гербер», которые выпускают 100 тысяч игрушек в месяц и обеспечивают высочайшую точность кроя, экономию сырья. Пошив осуществляется на скоростных стачных машинах с автоматическими закрепками и отрезкой. Для обработки мелких и тонких материалов используются вышивальные двенадцатиголовочные полноцветные машины, которые позволяют сделать любой рисунок на игрушке. Оформление готовой продукции и придание ей задуманного образа осуществляется вручную. Каждая игрушка проходит через руки человека, через их тепло и имеет свою индивидуальность, несмотря на серийный выпуск продукции.

По словам директора по производству ООО «Страна Игрушек» Ирины Кульгавой, самое важное в производстве игрушек – это безопасность и качество.

«Сертификат о качестве мы подтверждаем один раз в полтора года. Аккредитованная лаборатория осуществляет отбор образцов продукции для прохождения испытаний по параметрам, указанным в техническом регламенте Таможенного союза», – отметила она.

Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 008/2011) устанавливает требования по безопасности, которым должна соответствовать игрушка. Регламент содержит данные о проведении испытаний, которые затрагивают 10 параметров – от органолептических показателей до маркировки.

«В производстве игрушек Fancy все процессы контролируются. От получения технического задания на разработку игрушки до передачи готовой на склад. На одних участках организован 100% контроль, на других выборочный, на участках с высокотехнологичным оборудованием контроль обеспечивают операторы. Сегодня процент занятых в качестве продукции снизился с 10 до 5%. Это значит, что общий уровень качества продукции значительно вырос, и теперь не нужно тратить много времени на контроль», – сказала И. Кульгавая.

Как рассказала бренд-менеджер Fancy, Fancy Baby, Fancy Dolls Ольга Макавьева, в планах компании развивать новые направления производства.

«Мы планируем развивать как новые направления производства, так и расширять те, что сейчас показывают хороший результат. Например, одно из новых направлений, которым мы начали заниматься в 2017 году, – это изделия из ПВХ (поливинилхлорид). В планах расширять ассортимент игрушек из этого материала. Продолжаем выпускать игрушки для всех возрастных категорий: от игрушек для детей возраста до 3-х лет до игрушек для взрослых. В будущем и дальше планируем производство кукол, которые сочетают в себе базовые эмоции: дружба, забота и любовь», – отметила О. Макавьева.

За 26 лет на белорусском рынке ТМ Fancy произвела 100 млн игрушек.