Обучающий семинар по вопросам управления и распоряжения государственным имуществом пройдет в Бресте 22 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, к обсуждению в программе семинара предлагаются следующие темы: «Новое в законодательстве о распоряжении государственным имуществом»; «Оценка государственного имущества для целей распоряжения»; «Подходы по организации работы с государственным имуществом, переданным хозяйственным обществам по договорам безвозмездного пользования, заключенным в соответствии с законодательством о приватизации»; «О типичных нарушениях, допускаемых при составлении ведомственной отчетности «Отчет об использовании зданий, сооружений, изолированных помещений, находящихся в государственной собственности, а также о выполнении условий продажи таких объектов», и мерах по их предупреждению».

На семинаре выступят руководители и ведущие специалисты структурных подразделений комитета «Брестоблимущество».

Мероприятие состоится в рамках организованной комитетом «Брестоблимущество» работы по изучению и обобщению вопросов по реализации на практике новаций указа №169 от 10 мая 2019 г. «О распоряжении государственным имуществом» и актов законодательства, принятых в его развитие, а также других проблемных вопросов, связанных с управлением и распоряжением государственного имущества.

К участию в семинаре для повышения квалификации приглашены руководители и специалисты органов местного управления и самоуправления, а также организаций, имущество которых находится в собственности Брестской области.