В январе-сентябре 2019 года в рамках Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы (ГПИР) выполнялось 94 проекта, в том числе по линии Минпрома 18 проектов, НАН Беларуси – 11 проектов, концерна «Беллегпром» - 10 проектов, Минобразования – 5 проектов. Об этом рассказал сегодня на коллегии Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси первый заместитель председателя ГКНТ Андрей Косовский.

По его словам, всего в ГПИР включен 121 проект по созданию новых производств, имеющих решающее значение для инновационного развития страны, из них 45 проектов основаны на технологиях V-VI технологических укладов. Реализация 27 проектов госпрограммы завершена в 2016-2018 годах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в отчетном периоде по 11 проектам выполнен ввод в эксплуатацию и выход на проектную мощность. Среди наиболее значимых – создание гаммы общепромышленного и пищевых 3D-принтеров (ГП «Научно-технологический парк БНТУ Политехник»), организация высокотехнологичного экспортно ориентированного производства оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой нового поколения (ГНУ «Институт физики им. Б.И. Степанова»), освоение технологии производства импортозамещающей картонно-навивной тары для текстильной промышленности (ОАО «Полесье»), организация производств по промышленной переработке стекла (ОАО «Гомельстекло») и др.

Вместе с тем за девять месяцев текущего года не обеспечен запланированный ввод в эксплуатацию объектов по 6 проектам (Брестский облисполком – 2, Витебский облисполком – 1, Минский облисполком – 2, Могилевский облисполком – 1) и допущено отставание от планов-графиков по вводу в эксплуатацию объектов и выходу производств на проектную мощность. По каждому такому проекту были заслушаны руководители предприятий и приняты дополнительные меры по устранению допущенных отставаний.

В ходе заседания члены коллегии рассмотрели также деятельность субъектов инновационной инфраструктуры и общим решением продлили срок действия регистрации в качестве субъекта инновационной инфраструктуры ОАО «Гомельский технопарк», УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (в части деятельности обособленного подразделения «Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий»), РУП «Гродненский центр научно-технической и деловой информации», РУП «Научно-аналитический центр информации, инновации и трансфера технологий».

По итогам января-августа 2019 года доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта составила 35,9%, что на 3,4% превышает план на 2019 г. (32,5%). Количество создаваемых (модернизируемых) рабочих мест в рамках реализации проектов ГПИР по итогам января-июня 2019 года составило 1219 (план на 2019 г. – одна тысяча восемьсот двадцать одно рабочее место).