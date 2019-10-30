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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПРЕДСТАВИЛА ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБОСНОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАЭС
16:41 30.10.2019

В Министерство энергетики Беларуси поступило итоговое заключение экспертной комиссии Международной общественной экологической экспертизы материалов, обосновывающих экологическую безопасность Белорусской АЭС.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года независимая группа международных экспертов из 8 стран (Литва, Казахстан, Венгрия, Австрия, Италия, Беларусь, Украина, Россия) по инициативе Минэнерго Беларуси и при поддержке Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» провела комплексный анализ документов, обосновывающих экологическую безопасность Белорусской АЭС.

В итоговом заключении экспертной комиссии отмечено, что в представленных документах дается исчерпывающий обзор планируемых мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности, полностью соответствующий нормам и правилам, установленным законодательством Беларуси и рекомендациями МАГАТЭ. Возможное воздействие на окружающую среду в ходе эксплуатации Белорусской АЭС находится в допустимых пределах. В заключении подчеркнуто, что измеренный до размещения ядерного топлива и начала эксплуатации Белорусской АЭС «нулевой фон» будет являться реперной точкой для дальнейшей оценки радиоэкологического воздействия АЭС.

Эксперты также отметили хорошо организованное взаимодействие и регулярное информирование населения о ходе реализации проекта, что способствует повышению активности заинтересованных слоев населения, в том числе общественных организаций.

«С вводом АЭС в эксплуатацию Республика Беларусь становиться государством – членом ядерного клуба, обладающим не только исследовательскими ядерными установками, научной базой и системой подготовки кадров для ядерных технологий, но и современной АЭС», – говорится в документе.

В качестве рекомендации предлагается при эксплуатации АЭС привлекать международных специалистов и независимых экспертов для мониторинга радиоэкологической обстановки в зоне наблюдения.
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