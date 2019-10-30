ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 30 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
15:40 30.10.2019

За 9 месяцев 2019 года налоговыми органами Минской области в адрес субъектов хозяйствования направлено 112,5 тыс. сообщений и уведомлений об отклонениях, выявленных при проверке налоговой отчетности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, по результатам их рассмотрения плательщиками в добровольном порядке дополнительно исчислено к уплате 30 млн руб. налогов (сборов), уменьшена разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, в размере 20 млн руб.

Основными причинами, послужившими основанием для корректировки исчисленных сумм налогов (сборов), является завышение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, занижение налоговой базы из-за неверного ее определения, завышения размера используемых льгот.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2019
валюта курс
EUR 2.2840
USD 2.0544
RUB 3.2188
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2840 +0.0057
USD 2.0544 -0.0011
RUB 3.2188 -0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2800 2.2840
USD 2.0520 2.0560
RUB 3.2100 3.2190
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1130
EUR/RUB 70.8000 71.1500
USD/RUB 63.7500 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте