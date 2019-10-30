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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 30 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
15:40 30.10.2019
За 9 месяцев 2019 года налоговыми органами Минской области в адрес субъектов хозяйствования направлено 112,5 тыс. сообщений и уведомлений об отклонениях, выявленных при проверке налоговой отчетности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, по результатам их рассмотрения плательщиками в добровольном порядке дополнительно исчислено к уплате 30 млн руб. налогов (сборов), уменьшена разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, в размере 20 млн руб.
Основными причинами, послужившими основанием для корректировки исчисленных сумм налогов (сборов), является завышение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, занижение налоговой базы из-за неверного ее определения, завышения размера используемых льгот.
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