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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОХОДИТ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРЕДАЧИ В ЗАЛОГ»
15:22 30.10.2019
Ассоциация оценочных организаций совместно с Ассоциацией белорусских банков проводят сегодня круглый стол на тему «Единые требования к независимой оценке для целей передачи в залог».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, мероприятие направлено на поддержку инициативы ОАО «БПС-Сбербанк» по сокращению времени рассмотрения документов для выдачи кредита и повышению качества обслуживания клиентов, которое обеспечивается применением на практике залоговыми службами банков понятных и прозрачных для участников трехстороннего взаимодействия «Банк – Заемщик – Оценщик» «Единых требования к независимой оценке для целей передачи в залог».
Участие в круглом столе принимают представители 14 исполнителей оценки и 10 крупнейших банков: ОАО «БПС-Сбпрбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «МТБанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь), ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белинвестбанк», «Приорбанк» ОАО.
В рамках круглого стола его участники обозначат и согласуют консолидированные позиции тесно взаимодействующих профессиональных сообществ банковской сферы и сферы независимой оценки по вопросу применения на практике «Единых требования к независимой оценке для целей передачи в залог».
«Единые требования необходимо рассматривать, как обобщенную, выработанную и «положенную» на бумагу наилучшую практику трехстороннего взаимодействия «Банк – Заемщик – Оценщик», которая в случае необходимости может послужить основой для разработки новых, либо внесения изменений в действующие технические нормативные правовые акты, регламентирующих оценочную деятельность», – отметила председатель Ассоциации оценочных организаций Светлана Юреня.
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