Гомельский филиал РУП «Белтелеком» реализовал совместный проект по покрытию сетью Wi-Fi первого в стране технологичного сквера в Гомеле недалеко от БелГУТа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, теперь отдыхающие в сквере гомельчане и гости города могут бесплатно получить доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi практически в любой точке умного сквера.

Чтобы воспользоваться данной услугой необходимо:

в списке доступных сетей найти сеть Skver и подключиться к ней.

перейти на сайт ciscowifi.beltelecom.by.

в открывшемся окне авторизации указать свой номер мобильного телефона.

ввести полученный в SMS-сообщении PIN-код и нажать «Войти».

Доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi доступен с любого устройства в любое время в течение 7 суток. Через 7 дней необходимо заново пройти регистрацию (пункты 1-4).

Современный технологичный парк оборудовали в Гомеле недалеко от БелГУТа. Аналогичных проектов в стране еще нет. Идея принадлежит семерым студентам-архитекторам Белорусского государственного университета транспорта, которые откликнулись на конкурс администрации Центрального района по улучшению городской среды. Студенты изучили зарубежный опыт и разработали инновационный проект для Беларуси, для своего любимого города.

В технологичном парке установлены поющие лавочки и лавочки на солнечных батареях. Одни заряжают гаджеты, вторые исполняют любую заданную им музыкальную композицию.