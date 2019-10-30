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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ «БЕЛТЕЛЕКОМА» УСТАНОВИЛ ТОЧКУ WI-FI SKVER В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИЧНОГО СКВЕРА В ГОМЕЛЕ
14:59 30.10.2019
Гомельский филиал РУП «Белтелеком» реализовал совместный проект по покрытию сетью Wi-Fi первого в стране технологичного сквера в Гомеле недалеко от БелГУТа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, теперь отдыхающие в сквере гомельчане и гости города могут бесплатно получить доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi практически в любой точке умного сквера.
Чтобы воспользоваться данной услугой необходимо:
в списке доступных сетей найти сеть Skver и подключиться к ней.
перейти на сайт ciscowifi.beltelecom.by.
в открывшемся окне авторизации указать свой номер мобильного телефона.
ввести полученный в SMS-сообщении PIN-код и нажать «Войти».
Доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi доступен с любого устройства в любое время в течение 7 суток. Через 7 дней необходимо заново пройти регистрацию (пункты 1-4).
Современный технологичный парк оборудовали в Гомеле недалеко от БелГУТа. Аналогичных проектов в стране еще нет. Идея принадлежит семерым студентам-архитекторам Белорусского государственного университета транспорта, которые откликнулись на конкурс администрации Центрального района по улучшению городской среды. Студенты изучили зарубежный опыт и разработали инновационный проект для Беларуси, для своего любимого города.
В технологичном парке установлены поющие лавочки и лавочки на солнечных батареях. Одни заряжают гаджеты, вторые исполняют любую заданную им музыкальную композицию.
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