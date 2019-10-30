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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРИОД САНАЦИИ ОАО «КОНФА» УВЕЛИЧИЛО ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
14:44 30.10.2019
За период санации ОАО «Конфа» увеличило объемы производства и нашло новые рынки сбыта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», процедуру санации на предприятии начали в 2017 году. На протяжении трех лет проводится эффективная работа по увеличению объемов производства, реализации продукции и поиску новых рынков сбыта. К слову, недавно белорусские сладости начали поставлять на рынки России и Канады.
Процедура «оздоровления» доказала свою эффективность: за 37 месяцев удалось сохранить трудовой коллектив и обеспечить сотрудникам своевременную выплату заработной платы, которая с момента введения процедуры санации увеличилась более чем на 50%.
Экономический суд Минской области в соответствии с постановлением Совета министров №701 от 15 октября 2019 года и решением собрания кредиторов открытого акционерного общества принял решение о продлении процедуры санации в отношении ОАО «Конфа» на 5 лет.
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