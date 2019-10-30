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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ НЕУКАЗАННОЕ В ДОКУМЕНТАХ МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
14:25 30.10.2019

Автопоезд DAF с крупной партией элементов монтажного оборудования для теплиц въезжал на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска «Козловичи». Данный товар следовал из Нидерландов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, анализируя сканограмму, полученную при таможенном осмотре грузового отсека с применением инспекционно-досмотрового комплекса, брестские таможенники установили наличие в авто «лишнего» товара. Это подтвердил и последующий таможенный досмотр: в грузовом отсеке находилось на 165 тыс. единиц монтажных элементов больше, чем было указано в товаросопроводительных документах. И это составило порядка 30% от общего количества перемещаемого груза.

По предварительной оценке, стоимость незаконно ввозимых элементов монтажного оборудования сосставила 250 тыс. рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкция статьи влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета правонарушения.
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