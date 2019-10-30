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ЭКОНОМИКА РБ
СОТРУДНИКИ БМЗ ПРЕДСТАВЛЯЮТ БЕЛАРУСЬ НА WORLDSKILLSHI-TECH-2019
14:18 30.10.2019
Сотрудники ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» участвуют во Втором открытом Евразийском чемпионате в рамках WorldSkillsHi-Tech2019, который начался 28 октября в Екатеринбурге (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БМЗ, Беларусь на чемпионате представляют четыре работника Белорусского металлургического завода: два — в качестве экспертов, и два — как непосредственные участники.
Так, лаборант химической лаборатории производства металлокорда № 1 Екатерина Гончаронок продемонстрирует свое мастерство в компетенции «Лабораторный химический анализ», а начальник лаборатории ЦЗЛ Татьяна Труханович в данной же категории выступит экспертом. Аналогично в компетенции «Охрана труда» заявят о себе инженер Светлана Бусленко и начальник бюро заводского ООТ Игорь Карташ.
К выбору представителей для участия в WorldSkillsHi-Tech2019 на БМЗ подошли основательно. С этой целью в 2019 году на предприятии впервые провели конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа, который был организован с учетом формата международного соревнования. Победу в нем одержала Екатерина Гончаронок. Право представлять завод заслуженно досталось и Светлане Бусленко: в текущем году девушка стала призером международной научно-технической конференции «Металл» в секции «Охрана труда».
Сотрудники БМЗ принимают участие в Открытом Евразийском чемпионе в рамках WorldSkillsHi-Tech не впервые. В 2018 году металлурги также представляли Беларусь в качестве конкурсантов и экспертов в компетенциях «Лабораторный химический анализ» и «Охрана труда». Тогда инженер по охране труда БМЗ Михаил Жигунов в своей компетенции завоевал серебро, а лаборант химического анализа Ирина Доманцевич — бронзовую медаль.
Чемпионат собрал более 700 конкурсантов, которые будут соревноваться по 48 специальностям.
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