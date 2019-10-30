Республиканская выставка-конкурс детского творчества «АрхНовация-2019» будет работать в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи с 31 октября по 23 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, главная цель мероприятия - повышение у учащихся интереса к архитектуре родного края, развитие детского архитектурно-художественного творчества, выявление и поддержка юных талантов.

В заключительном этапе выставки приняло участие более 500 учащихся учреждений образования из всех регионов страны в возрасте от 4 до 20 лет. В экспозиции представлено свыше 300 работ – это и живописные и графические произведения, архитектурные макеты, художественные фотографии, видеоролики. Тематика их разнообразна: выставлены работы, посвященные знаменитым архитекторам и архитектурным сооружениям Беларуси и мира, представителям строительных профессий, представлены труды, отражающие современные подходы к устройству частного дома сейчас и в будущем.

Организаторами выставки выступают Министерство архитектуры и строительства, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, Министерство образования.