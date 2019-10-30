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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА-КОНКУРС «АРХНОВАЦИЯ-2019» ОТКРОЕТСЯ В МИНСКЕ 31 ОКТЯБРЯ
13:26 30.10.2019
Республиканская выставка-конкурс детского творчества «АрхНовация-2019» будет работать в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи с 31 октября по 23 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, главная цель мероприятия - повышение у учащихся интереса к архитектуре родного края, развитие детского архитектурно-художественного творчества, выявление и поддержка юных талантов.
В заключительном этапе выставки приняло участие более 500 учащихся учреждений образования из всех регионов страны в возрасте от 4 до 20 лет. В экспозиции представлено свыше 300 работ – это и живописные и графические произведения, архитектурные макеты, художественные фотографии, видеоролики. Тематика их разнообразна: выставлены работы, посвященные знаменитым архитекторам и архитектурным сооружениям Беларуси и мира, представителям строительных профессий, представлены труды, отражающие современные подходы к устройству частного дома сейчас и в будущем.
Организаторами выставки выступают Министерство архитектуры и строительства, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, Министерство образования.
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