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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО: В БЕЛАРУСИ БУДУТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
13:05 30.10.2019
В Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Об этом сегодня журналистам заявил Александр Лукашенко во время посещения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.
По его словам, речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.
Как сообщает пресс-служба президента, в ходе общения журналисты упомянули о недавнем решении Польши ввести новые правила для врачей из-за пределов Евросоюза: медикам, в том числе и белорусским, не придется подтверждать свой диплом, надо будет только пройти экзамен в клинике. В этой связи они поинтересовались, не боится ли государство масштабного оттока специалистов и какие решения будет принимать, чтобы не допустить этого.
"Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. - Прим.) снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей", - сказал Александр Лукашенко.
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