ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО: В БЕЛАРУСИ БУДУТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
13:05 30.10.2019

В Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Об этом сегодня журналистам заявил Александр Лукашенко во время посещения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

По его словам, речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе общения журналисты упомянули о недавнем решении Польши ввести новые правила для врачей из-за пределов Евросоюза: медикам, в том числе и белорусским, не придется подтверждать свой диплом, надо будет только пройти экзамен в клинике. В этой связи они поинтересовались, не боится ли государство масштабного оттока специалистов и какие решения будет принимать, чтобы не допустить этого.

"Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. - Прим.) снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей", - сказал Александр Лукашенко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2019
валюта курс
EUR 2.2783
USD 2.0555
RUB 3.2220
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2840 +0.0057
USD 2.0544 -0.0011
RUB 3.2188 -0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2800 2.2840
USD 2.0520 2.0560
RUB 3.2100 3.2190
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1130
EUR/RUB 70.8000 71.1500
USD/RUB 63.7500 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте