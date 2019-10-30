В Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Об этом сегодня журналистам заявил Александр Лукашенко во время посещения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

По его словам, речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе общения журналисты упомянули о недавнем решении Польши ввести новые правила для врачей из-за пределов Евросоюза: медикам, в том числе и белорусским, не придется подтверждать свой диплом, надо будет только пройти экзамен в клинике. В этой связи они поинтересовались, не боится ли государство масштабного оттока специалистов и какие решения будет принимать, чтобы не допустить этого.

"Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. - Прим.) снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей", - сказал Александр Лукашенко.