В Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

"По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим", - сказал он.

Министр напомнил о программе повышения зарплат для медработников.

В свою очередь Александр Лукашенко во время посещения 30 октября Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, пообещал удвоить зарплату врачей.

"Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей", - заверил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.