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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ КОЛИЧЕСТВО ВРАЧЕЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ПОЭТОМУ ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦИАЛИСТАХ БУДЕТ ЗАКРЫТА В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ – МИНИСТР
12:53 30.10.2019
В Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
"По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим", - сказал он.
Министр напомнил о программе повышения зарплат для медработников.
В свою очередь Александр Лукашенко во время посещения 30 октября Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, пообещал удвоить зарплату врачей.
"Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей", - заверил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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