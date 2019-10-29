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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЮ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ МОДЫ В КИТАЕ
12:41 30.10.2019
Белорусские предприятия приняли участие в 23-ей международной выставке моды The 23rd Ningbo International Fashion Fair, которая прошла 24-27 октября в Нинбо (Китай).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», предприятия концерна – «Камволь», «Свiтанак», «Минское производственное кожевенное объединение» – презентовали свою продукцию на национальном выставочном стенде. Руководители структурных подразделений концерна провели ряд встреч с потенциальными партнерами по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества и экспорту белорусских товаров на китайский рынок.
Международная выставка модной одежды в Нинбо Ningbo Intarnational Fashion Fair (IFFair) является самым влиятельным в Китае и одним из ведущих в мире событий в индустрии моды. Подтверждение тому – присвоение IFFair Министерством торговли Китая сертификата «Выставка А-класса».
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