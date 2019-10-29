Александр Лукашенко потребовал обеспечить врачей современным медицинским оборудованием. Требование прозвучало 30 октября во время посещения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в ходе посещения прозвучала информация о развитии в стране системы здравоохранения в целом, а также о состоянии и перспективах развития РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, о строительстве и оснащении в Минской области медицинских учреждений, мерах по обеспечению жильем медработников, строительстве детских садов и школ.

"Главное - оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование, - сказал Александр Лукашенко. - Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный. И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника".

В то же время он отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны. "Возьмите, сколько приезжает к нам в клиники не только наших соотечественников из Израиля, а просто врачей, которые там выросли. Они обладают определенными навыками и приезжают к нам на некоторое время. Из Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям", - констатировал он.

Во время посещения РНПЦ Лукашенко поручил разобраться с очередями на проведение операций.

"Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности в очереди нет? - спросил он. - В то же время Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной".

По его словам, накануне его посещения в РНПЦ побывали сотрудники Комитета госконтроля. В беседе с врачами и пациентами они вскрыли проблемы.

"Сегодня этот центр критикуют: прозрачной очередности нет, кто как решит по операциям, так и будет, люди месяцами стоят для того, чтобы прооперироваться" - рассказал Лукашенко о результатах проверки.

Директор РНЦП Олег Суконко отметил, что операционный день начинается в 9 утра. В день здесь могут сделать до 100 операций. По его словам, в учреждении готовы делать еще больше операций, но не все зависит от врачей.

Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией.

"Я привык к докладам и рапортам чиновников, а потом оказывается совершенно по-другому. Я абсолютно не верю, что здесь нет проблем", - заявил он.

Лукашенко жестко предупредил и о недопустимости коррупции в медицине, подчеркнув, что прощения за такие факты не будет.