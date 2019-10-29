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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ УПРОЩЕННОГО ПРОПУСКА ИЗМЕНИТСЯ 1-2 НОЯБРЯ
11:52 30.10.2019
Время работы пунктов упрощенного пропуска изменится в День всех святых и День поминовения усопших (1-2 ноября).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, 1-2 ноября на белорусско-литовской границе будут работать следующие пункты упрощенного пропуска:
«Кемелишки», Островецкий район, время работы с 10.00 до 17.00;
«Мольдевичи», Поставский район, время работы с 8.00 до 20.00;
«Пицкуны», Ивьевский район, время работы с 12.00 до 17.00;
«Геранены», Ивьевский район, время работы с 11.00 до 17.00;
«Дотишки», Вороновский район, время работы с 10.00 до 19.00;
«Петюлевцы», Щучинский район, время работы с 12.00 до 17.00;
«Поречье», Гродненский район, время работы с 9.00 до 19.00;
«Видзы», Браславский район, время работы – круглосуточно.
На границе с Латвией:
«Плюсы», Браславский район, время работы с 9.00 до 17.00;
«Гаврилино», Верхнедвинский район, время работы с 9.00 до 17.00 (при наличии заявок);
График работы пунктов упрощенного пропуска указан по белорусскому времени.
В данных пунктах упрощенного пропуска могут пересекать границу граждане, постоянно проживающие на приграничной территории. При себе они обязаны иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории. В данных погранпереходах осуществляется только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем.
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