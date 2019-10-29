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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ КОМАНДА СТАЛА ЛУЧШЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ДУБАЕ
11:47 30.10.2019
Белорусская команда стала лучшей на международном конкурсе по робототехнике и программированию в Дубае (ОАЭ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-центре Минобразования, на конкурсе по робототехнике и программированию FIRST Global Challenge белорусская команда Robo4U под руководством преподавателя кафедры информатики и методики преподавания информатики физико-математического факультета БГПУ им. М. Танка Александра Францкевича заняла первое место. В составе команды – два старшеклассника и три студента (два из БГУ и один из БГУИР).
В этом году в турнире принимали участие 189 команд. Конкурсные состязания проходили под названием Ocean Opportunities. Участникам с помощью запрограммированных роботов необходимо было «забивать» большие и маленькие шарики, имитирующие загрязняющие океан вещества, в зоны обработки и перерабатывающую баржу.
FIRST Global Challenge – ежегодный международный робототехнический конкурс, организуемый международной ассоциацией International First Committee Association.
В ноябре 2017 года в БГПУ был открыт Республиканский ресурсный центр образовательной робототехники. Центр создан с целью подготовки современных учителей физики, информатики, математики и других естественнонаучных дисциплин, способных работать с учащимися в условиях высокотехнологичной образовательной среды. Он оснащен самым современным учебным компьютерным оборудованием, образовательными роботами, 3D-принтером. Здесь проводятся занятия для студентов, школьников, а также курсы по образовательной робототехнике для учителей.
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