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ЭКОНОМИКА РБ
С 4 НОЯБРЯ В МИНСКЕ ОТМЕНЯЮТСЯ НЕСКОЛЬКО РЕЙСОВ ТРОЛЛЕЙБУСА № 48
10:55 30.10.2019
Несколько рейсов троллейбуса № 48 отменят с 4 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», из-за отсутствия пассажиропотока в утренние часы по будням перестанут ходить троллейбусы № 48 по следующим направлениям: отправлением с РК «Лобанка» в 5:32, 5:49, 6:05, а также отправлением с ДС «Кунцевщина» в 5:59, 6:16, 6:32.
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