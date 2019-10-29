ЭКОНОМИКА РБ

С 4 НОЯБРЯ В МИНСКЕ ОТМЕНЯЮТСЯ НЕСКОЛЬКО РЕЙСОВ ТРОЛЛЕЙБУСА № 48

10:55 30.10.2019 Несколько рейсов троллейбуса № 48 отменят с 4 ноября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», из-за отсутствия пассажиропотока в утренние часы по будням перестанут ходить троллейбусы № 48 по следующим направлениям: отправлением с РК «Лобанка» в 5:32, 5:49, 6:05, а также отправлением с ДС «Кунцевщина» в 5:59, 6:16, 6:32.