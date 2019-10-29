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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 НОЯБРЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗАПРЕТЫ НА ЛОВ СИГА ЧУДСКОГО И СОМА ЕВРОПЕЙСКОГО
10:40 30.10.2019
С целью создания благоприятных условий для воспроизводства сига чудского с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси устанавливается запрет на его вылов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, в этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью.
А вот сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения сома европейского в зимний период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен.
Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин (306 рублей) за каждую особь сома европейского и 9 базовых (229,5 рублей) – за каждую особь сига чудского.
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