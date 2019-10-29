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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 1,9 МЛН РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ОТ СДАЮЩИХ В АРЕНДУ ЖИЛЬЕ ФИЗЛИЦ
10:29 30.10.2019
В Брестской области состоит на учете 15728 физических лиц-плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах в связи с получением доходов от сдачи в аренду жилых и (или) нежилых помещений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких физических лиц увеличилось в целом по области на 901 плательщика.
На 1 октября данная категория плательщиков заплатила 1973,3 тыс. рублей подоходного налога, что в сопоставимых ценах на 53,7 тыс. рублей больше соответствующего периода 2018 года.
По результатам проведенных контрольных мероприятий с января по сентябрь 2019 года установлено 50 граждан, сдающих жилые помещения без уплаты налога.
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