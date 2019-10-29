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ЭКОНОМИКА РБ


МИНТРУДА БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО НОВЫЕ РАЗМЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ БЮДЖЕТОВ
10:07 30.10.2019

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 49 от 23 октября 2019 г. утверждены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах сентября 2019 года в расчете на месяц на период с 1 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, минимальные потребительские бюджеты установлены в следующих размерах:

трудоспособное население – 475 белорусских рублей 56 копеек;

пенсионеры – 371 белорусский рубль 51 копейка;

студенты – 351 белорусский рубль 90 копеек;

дети в возрасте до трех лет – 301 белорусский рубль 80 копеек;

дети в возрасте от трех до шести лет – 398 белорусских рублей 68 копеек;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 405 белорусских рублей 17 копеек;

семья из четырех человек – 372 белорусских рубля 06 копеек;

молодая семья из трех человек – 405 белорусских рублей 25 копеек.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Доля основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября 2019 г. характеризуется следующими данными: продукты питания – 48,7%, одежда, белье, обувь –19%, жилищно-коммунальные услуги – 8,4%, бытовые услуги, транспорт, связь – 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения – 9,1%, культурно-просветительные мероприятия и отдых – 1,4%, взносы и платежи – 2,2%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены – 2,4%.
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