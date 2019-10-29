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ЭКОНОМИКА РБ


В ЛУНИНЕЦКОМ РАЙОНЕ ВСКРЫТЫ ФАКТЫ ПАДЕЖА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
09:41 30.10.2019

Пинским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области и Пинским межрайонным комитетом госконтроля проведена внеплановая проверка субъекта хозяйствования Лунинецкого района, в том числе деятельности присоединенного к нему в 2019 году сельхозпредприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе проверки установлено, что руководитель присоединенного хозяйства скрывал факты падежа крупного рогатого скота: составлялись фиктивные документы на его реализацию работникам предприятия. Причем стоимость КРС незаконно удерживали из их заработной платы.

По фактам сокрытия падежа в отношении этого руководителя возбуждено уголовное дело.

Кроме того, не принимались должные меры по организации работы тракторной техники. Выяснилось, что исправные трактора с июля по декабрь 2018 года простаивали значительную часть рабочего времени. При этом заключались договоры подряда на выполнение сельхозработ с физическими лицами на их технике, но с использованием топлива хозяйства. Стоимость услуг подрядчиков была гораздо выше затрат сельхозпредприятия при выполнении работ на собственной технике. Как результат, финансовые потери хозяйства от оплаты договоров подряда превысили 60 тыс. рублей.

В ходе проверки установлены также нарушения законодательства при проведении государственных закупок.

В результате три должностных лица субъекта хозяйствования привлечены к дисциплинарной ответственности, один руководитель освобожден от занимаемой должности.
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