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ЭКОНОМИКА РБ
БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В БЕЛАРУСИ ПОВЫШЕН НА 92 КОПЕЙКИ
09:30 30.10.2019
Министерство труда и соцзащиты Беларуси постановлением №50 от 23 октября 2019 года повысило бюджет прожиточного минимума на 92 копейки.
Так, с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 231,83 рубля.
Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 257,86 рубля; пенсионеров – 177,79 рубля; студентов – 224,8 рубля; детей в возрасте до трех лет – 149,63 рубля; детей в возрасте от трех до шести лет – 205,16 рубля; детей в возрасте от шести до восемнадцати лет – 251,19 рубля.
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