ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В БЕЛАРУСИ ПОВЫШЕН НА 92 КОПЕЙКИ
09:30 30.10.2019

Министерство труда и соцзащиты Беларуси постановлением №50 от 23 октября 2019 года повысило бюджет прожиточного минимума на 92 копейки.

Так, с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 231,83 рубля.

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 257,86 рубля; пенсионеров – 177,79 рубля; студентов – 224,8 рубля; детей в возрасте до трех лет – 149,63 рубля; детей в возрасте от трех до шести лет – 205,16 рубля; детей в возрасте от шести до восемнадцати лет – 251,19 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2019
валюта курс
EUR 2.2783
USD 2.0555
RUB 3.2220
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2783 +0.0083
USD 2.0555 +0.0084
RUB 3.2220 +0.015
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2790
USD 2.0540 2.0580
RUB 3.2150 3.2190
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 1.1050 1.1100
EUR/RUB 70.7500 71.1000
USD/RUB 63.9000 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте