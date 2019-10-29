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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ РАЗЪЯСНИЛО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
18:15 29.10.2019

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило свои полномочия по вопросу выдачи разрешительных документов субъектам хозяйствования из других стран при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в соответствии с подпунктами 6.43, 6.44, 6.46 пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, МАРТ осуществляет:

выдачу лицензий на экспорт и (или) импорт товаров, прекращение или приостановление, возобновление действия лицензий на экспорт и (или) импорт товаров, выдачу их дубликатов;

выдачу разрешений на экспорт и (или) импорт товаров при введении автоматического лицензирования (наблюдения), выдачу их дубликатов;

выдачу разрешений на реэкспорт отдельных видов товаров, происходящих с территории Беларуси, другими государствами – участниками соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт от 15 апреля 1994 года.

За выдачу лицензий на экспорт и (или) импорт товаров взимается государственная пошлина в размере: 5 базовых величин – за разовую лицензию, 10 базовых величин – за генеральную и исключительную лицензии.

За выдачу разрешений на экспорт и (или) импорт товаров при введении автоматического лицензирования (наблюдения) и разрешений на реэкспорт отдельных видов товаров плата не взимается.

Иных документов в области внешней торговли МАРТ не выдает.
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