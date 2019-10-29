За 9 месяцев 2019 года инспекциями Могилевской области проведено 119 мониторингов в отношении 114 субъектов хозяйствования, в ходе проведения которых нарушения (недостатки) установлены во всех случаях их проведения, в отдельных случаях – повторно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по результатам проведенных мониторингов сумма добровольно уплаченных налогов составила 445,45 руб., сумма наложенных административных штрафов составила 612 руб.

Так, по результатам мониторинга торгового объекта ИП Ш., осуществляющего розничную торговлю непродовольственными товарами под маркой «дешевых товаров», установлено повторное нарушение порядка использования кассового оборудования, выразившееся в отсутствии платежного терминала при продаже товаров. За отсутствие платежного терминала ИП привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.20 КоАП в виде штрафа в размере 76,5 руб.