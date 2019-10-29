На Калининской АЭС 25 октября завершили прохождение производственной практики студенты Белорусского государственного университета (БГУ, Минск), обучающиеся по специальности «Ядерная физика и технологии». Обучение прошло в рамках Государственной программы подготовки кадров для ядерной энергетики Беларуси.

По словам заместителя главного инженера по подготовке персонала Калининской АЭС Евгения Колесниченко, атомная станция на протяжении многих лет выступает площадкой для обучения будущих специалистов-атомщиков.

«Прохождение практики на КАЭС позволяет им получить знания и навыки, которые в дальнейшем будут применены в профессиональной деятельности», - отметил Е. Колесниченко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белорусская атомная электростанция», программа подготовки специалистов для Белорусской АЭС включала как теоретические курсы, так и получение практических знаний в области эксплуатации систем и оборудования реакторного и турбинного цехов. В течение двух недель студенты познакомились со спецификой производства электроэнергии на энергоблоках с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), побывали в основных производственных подразделениях Калининской АЭС. На базе учебно-тренировочного подразделения (УТП) КАЭС для практикантов прошли занятия в технических классах и на полномасштабном тренажере блочного пункта управления энергоблоком.

«Подготовке персонала для Белорусской АЭС придается первостепенное значение. Важнейшую роль здесь играет стажировка на действующей АЭС с таким же типом реакторной установки. В этом плане наиболее удобна Калининская атомная станция. Они имеет удобное географическое расположение, укомплектована современным парком полномасштабных тренажеров, обладает обширной учебной базой – это мастерские, учебные аудитории и классы специальной подготовки», - подчеркнул старший преподаватель кафедры «Ядерной физики» физического факультета Белорусского государственного университета Олег Семенович.