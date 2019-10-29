ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ С 1 НОЯБРЯ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ОСТАНОВКА ДЛЯ АВТОБУСА №19

16:42 29.10.2019 В Минске для автобусных маршрутов № 19 и 1318-ТК с 1 ноября учреждается новый остановочный пункт «Красная». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», новая остановка появится по пр. Машерова за перекрестком с ул. Красная в сторону пр. Независимости.