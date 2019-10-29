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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ С 1 НОЯБРЯ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ОСТАНОВКА ДЛЯ АВТОБУСА №19
16:42 29.10.2019
В Минске для автобусных маршрутов № 19 и 1318-ТК с 1 ноября учреждается новый остановочный пункт «Красная».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», новая остановка появится по пр. Машерова за перекрестком с ул. Красная в сторону пр. Независимости.
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