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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 13,7%
15:57 29.10.2019

Страховые организации республики собрали за январь-сентябрь 2019 года 1030,8 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за девять месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 13,7%.

По добровольным видам страхования за январь-сентябрь 2019 года страховые взносы составили 645,0 млн. рублей, что на 101,0 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-сентябрь 2019 года – 385,8 млн. рублей, что на 23,2 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,6% (за январь-сентябрь 2018 года – 60,0%).

За январь-сентябрь 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 514,8 млн. рублей, что на 67,2 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-сентябрь 2019 года составил 49,9% (за январь- сентябрь 2018 года – 49,4%).

За январь-сентябрь 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 93,3 млн. рублей (за январь-сентябрь 2018 года – 82,8 млн. рублей), из них 49,3 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 44,0 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-сентябрь 2018 года – 40,1 млн. рублей и 42,7 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 октября 2019 года составила 8794 человека (на 1 октября 2018 года – 8925 человек).
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