ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ ПЕРЕВОЗИМЫЕ ПОД ВИДОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ БОЛЕЕ 21 ТОННЫ ГРУШ НА 33 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
15:04 29.10.2019

Более 21 тонны свежих груш под видом теплоизоляционных плит из минеральной ваты намеревался ввезти в Россию российский перевозчик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, грузовик VOLVO на российских регистрационных номерах следовал по автодороге М-1/Е30 Брест-Москва. Здесь его движение и остановили сотрудники Оперативной таможни.

В товаросопроводительных документах, которые представил водитель, было указано, что в грузовом отсеке автомобиля перевозятся «плиты теплоизоляционные из минеральной ваты». Действительно, при осмотре полуприцепа-тента факт наличия теплоизоляционных плит имел место. Однако данный товар всего-навсего скрывал более 21 тонны свежих груш (страна происхождения – Сербия), расфасованных в деревянные ящики.

Но даже и имеющиеся у водителя документы оказались поддельными: белорусское предприятие, которое якобы значилось грузоотправителем, никакого отношения ни к плитам, ни к фруктам не имело.

Партия груш задержана, их стоимость, по предварительной оценке, составила порядка 33 тысяч рублей.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст.12.17 КоАП. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 50% от стоимости товаров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2019
валюта курс
EUR 2.2783
USD 2.0555
RUB 3.2220
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2783 +0.0083
USD 2.0555 +0.0084
RUB 3.2220 +0.015
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2790
USD 2.0540 2.0580
RUB 3.2150 3.2190
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 1.1050 1.1100
EUR/RUB 70.7500 71.1000
USD/RUB 63.9000 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте