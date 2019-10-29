Более 21 тонны свежих груш под видом теплоизоляционных плит из минеральной ваты намеревался ввезти в Россию российский перевозчик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, грузовик VOLVO на российских регистрационных номерах следовал по автодороге М-1/Е30 Брест-Москва. Здесь его движение и остановили сотрудники Оперативной таможни.

В товаросопроводительных документах, которые представил водитель, было указано, что в грузовом отсеке автомобиля перевозятся «плиты теплоизоляционные из минеральной ваты». Действительно, при осмотре полуприцепа-тента факт наличия теплоизоляционных плит имел место. Однако данный товар всего-навсего скрывал более 21 тонны свежих груш (страна происхождения – Сербия), расфасованных в деревянные ящики.

Но даже и имеющиеся у водителя документы оказались поддельными: белорусское предприятие, которое якобы значилось грузоотправителем, никакого отношения ни к плитам, ни к фруктам не имело.

Партия груш задержана, их стоимость, по предварительной оценке, составила порядка 33 тысяч рублей.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст.12.17 КоАП. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 50% от стоимости товаров.