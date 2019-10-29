Всемирная неделя предпринимательства (GEW) пройдет в Минске 12-18 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканской конфедерации предпринимательства, в этом году неделя пройдет в новом формате: ее ключевым событием станет первая в стране выставка-форум инновационных компаний и стартапов, которая состоится 13 и 14 ноября в залах Национального выставочного центра «БелЭкспо».

Уникальное мероприятие соберет представителей бизнеса и власти – предпринимателей, инвесторов, членов госструктур, стартаперов, международных экспертов – на одной площадке для обмена опытом, определения стратегий развития, получения ценных знаний и создания полезных связей.

В числе спикеров выставки-форума – Дмитрий Крутой (министр экономики Беларуси), Андреас Шпехтлер (генеральный директор и основатель Silicon Castles), Тед Золлер (директор Kenan-Flager Business School), Татьяна Маринич (генеральный директор и основатель Belbiz, Imaguru) и другие.

Нынешняя выставка-форум предоставит предпринимателям, которые ценят технологии и инновации, новую возможность презентовать свои сервисы либо продукты. Так, 13-14 ноября в «БелЭкспо» появятся именные стенды свыше 100 компаний и стартапов из Беларуси и других стран. Со всеми ними посетители мероприятия смогут ближе познакомиться, свободно пообщаться и даже обменяться контактами.

Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси стали Агентство США по международному развитию USAID, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», Министерство экономики Беларуси, Международная финансовая корпорация (IFC) и посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Беларуси.

«Мы очень надеемся, что вместе с нашими партнерами нам удалось создать по-настоящему полезное для бизнес-сообщества мероприятие, и ждем всех на выставке. Программа Всемирной недели наполнена мастер-классами и семинарами для предпринимателей, инвесторов, стартаперов. Мы гордимся тем, что нам удалось привлечь и самые интересные инновационные компании страны, и влиятельных иностранных спикеров. Мы рады, что Всемирная неделя предпринимательства поддерживается и организуется совместно с правительством Беларуси. От детей и подростков, для которых у нас предусмотрен детский бизнес-центр, до инвесторов, которым необходимы новые идеи – Всемирная неделя предпринимателей в Беларуси адресует свои живые и актуальные возможности каждому», – сказала заместитель руководителя ООО «Центр деловых коммуникаций «БелБиз» Анастасия Хоменкова.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) – ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей всего мира. В 2018 году Неделя предпринимательства соберет свыше 15 тысяч партнерских организаций по всему миру с 12 по 18 ноября при поддержке Kauffman Foundation. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства проводится с 2011 года. ООО «Центр деловых коммуникаций «Белбиз» – официальный представитель Всемирной недели предпринимательства в Беларуси при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, Министерства экономики Беларуси, Банка развития Беларуси, Международной финансовой корпорации (IFC) и посольства Великобритании в Беларуси.