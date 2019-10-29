ОАО "Ивацевичдрев" с начала сентября перешло на производство древесно-стружечных плит с более высокой степенью экологичности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", вся продукция предприятия соответствует одному из самых строгих мировых стандартов экологической безопасности – классу эмиссии формальдегида Е 0,5. Это подтверждается сертификатом CARB 2 (California Air Resources Board – Калифорнийский совет по воздушным ресурсам), получению которого предшествовали лабораторные исследования образцов продукции.

Результаты исследований оправдали ожидания производителя: плиты BYSPAN получили высокую оценку качества и право на реализацию в странах Европы и Америки.

Класс эмиссии – это тот показатель, который отражает норму содержания свободного формальдегида в 100 г сухой плиты. Во всех европейских странах действует стандарт, согласно которому уровень формальдегида не должен превышать 8 мг в 100 г сухой плиты или 0,124 мг на 1 кубометр воздуха – таковы характеристики плиты класса эмиссии Е1. Всемирная организация здравоохранения закрепила это значение в качестве «безопасного уровня» («Safe lеvel»). В плитах класса эмиссии Е 0,5, которые выпускает ОАО «Ивацевичдрев», содержится в два раза меньше формальдегида – до 4 мг в 100 г сухой плиты. Это значит, показатель по содержанию CH2O даже ниже, чем предельное значение европейского стандарта.

При эксплуатации мебели, сделанной из такого экологически чистого материала, или применяя его для отделки помещений, можно быть спокойным за свое здоровье. Плитная продукция BYSPAN идеально подходит для производства мебели для детских комнат и медицинских учреждений.

Бережное отношение к окружающей среде и природным ресурсам – это один из основополагающих принципов ОАО «Ивацевичдрев». Экологична не только продукция предприятия, но и процесс ее производства – производства безотходного, организованного по принципу ресурсосберегающего замкнутого цикла. Компанией получен сертификат FSC (Forest Stewardship Council – Лесной попечительский совет), подтверждающий легальность закупок древесины и исключающий вероятность переработки сырья, полученного незаконным путем.

Таким образом, древесно-стружечные плиты BYSPAN и мебель из них от ведущего белорусского производителя ОАО «Ивацевичдрев» – это высококачественная экологически безопасная продукция.

Продукция ОАО "Ивацевичдрев" отлично зарекомендовала себя как на белорусском рынке, так и на зарубежных площадках. География экспорта древесно-стружечных плит и мебели этого предприятия охватывает 30 стран.