За январь-сентябрь текущего года Минской региональной таможней возбуждено 40 уголовных дел, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, таможенниками выявлено более 7,5 тыс. административных правонарушений.

Должностными лицами МРТ в отчетном периоде предотвращен незаконный вывоз с таможенной территории ЕАЭС 6 кг необработанного янтаря, пресечено 3 попытки незаконного ввоза в страну посредством МПО марихуаны, а также кокаина в электромашинке для стрижки волос, семь фактов ввоза крупной партии моторных масел без разрешения правообладателя и более 14 кг некурительного табака насвай.

Минская региональная таможня за 9 месяцев 2019 г. пресекла ввоз в страну более 5,3 кг запрещенных веществ. Эта цифра в 7 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За истекший период сотрудниками таможни выявлено 48 фактов незаконного перемещения через границу наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято более 3 кг маковой соломы, 500 г травы эфедры, 60 г кодеина, 32 г марихуаны, 10 г героина, 0,5 г кокаина и др. запрещенных веществ.