ЭКОНОМИКА РБ

ОО «ФЕДЕРАЦИЯ ШЕФ-ПОВАРОВ И КОНДИТЕРОВ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В БЕЛАРУСИ

12:42 29.10.2019 Министерством юстиции Беларуси зарегистрировало Белорусское общественное объединение «Федерация шеф-поваров и кондитеров». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, общественное объединение создано в целях содействия развитию кулинарного и кондитерского искусства, ресторанного сервиса в Беларуси путем внедрения современных технологий, передового зарубежного опыта, а также сохранения и популяризации национальной белорусской и региональных кухонь.