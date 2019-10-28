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ЭКОНОМИКА РБ
ОО «ФЕДЕРАЦИЯ ШЕФ-ПОВАРОВ И КОНДИТЕРОВ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В БЕЛАРУСИ
12:42 29.10.2019
Министерством юстиции Беларуси зарегистрировало Белорусское общественное объединение «Федерация шеф-поваров и кондитеров».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, общественное объединение создано в целях содействия развитию кулинарного и кондитерского искусства, ресторанного сервиса в Беларуси путем внедрения современных технологий, передового зарубежного опыта, а также сохранения и популяризации национальной белорусской и региональных кухонь.
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