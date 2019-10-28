Стационарный и передвижной пункты приема, контейнеры для экологически безопасного сбора батареек и ртутьсодержащих лампочек, дальнейшая спецтранспортировка и экологически безопасная переработка – полноценная система сбора отходов электронного и электрического оборудования создается в Солигорском районе Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, экологическая инициатива реализуется в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне» («Экомониторинг»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Минприроды.

Инициативу реализует Белорусское общественное объединение «Экологическая инициатива».

В Беларуси система сбора отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) от населения пока еще находится в стадии формирования. Активное развитие системы началось после принятия указа от 11.07.2012 г. №313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления». Однако на районном уровне существуют определенные технические, институциональные и финансовые проблемы, связанные с организацией сбора таких отходов от населения и передачей их на переработку.

ОЭЭО относятся к опасным отходам, поскольку содержат вещества, загрязняющие окружающую среду: тяжелые металлы, озоноразрушающие вещества и др. При этом объем их образования с каждым годом неуклонно растет. В Беларуси в 2017 году было собрано и отправлено на переработку более 6 тыс. тонн таких отходов. Такие факторы, как технический прогресс, рост платежеспособности населения, а, следовательно, и повышение доступности электрического и электронного оборудования приводят к увеличению объемов образования ОЭЭО. Эффективное управление ОЭЭО в настоящее время является очень важным вопросом, при этом необходимо учитывать, что ОЭЭО обладают значительным потенциалом по извлечению ценных перерабатываемых компонентов, что делает их переработку привлекательной и способствует сохранению природных ресурсов. В Беларуси на уровне государства активно поддерживается сбор ОЭЭО и их использование в качестве вторичного сырья (либо обезвреживание для энергосберегающих ламп) на специализированных предприятиях.

Механизмы сбора ОЭЭО и его эффективность в разных районах страны сильно рознятся. Солигорский район – наиболее благополучный с экономической точки зрения, вместе с тем в настоящее время объемы сбора ОЭЭО здесь крайне низки. В районе хорошо развита система сбора основных видов вторичных ресурсов: макулатуры, стекла, пластмасс, в то время как комплексная система сбора ОЭЭО (включая разномасштабную бытовую и компьютерную технику, отработанные батарейки и ртутьсодержащие лампы) до настоящего времени отсутствует. Так, с учетом оценки объемов образования, в 2018 году в Солигорском районе планировалось собрать не менее 160 тонн ОЭЭО, вместе с тем объем отходов, собранных за январь-сентябрь, не превысил 15 тонн. Для сравнения, в Шумилинском районе объем сбора на одного районного жителя в год составляет порядка 1,47 кг., для Солигорского района в настоящее время эта цифра составляет всего около 0,01 кг./чел. в год.

За время реализации инициативы в Солигорском районе будет открыт стационарный пункт сбора ОЭЭО, куда любой желающий сможет принести крупногабаритную технику, лампочки и пр. Кроме того, будет работать передвижной заготовительный пункт - специальный автомобиль который станет курсировать по заранее разработанной для него логистической схеме. Это позволит собирать ОЭЭО в удаленных населенных пунктах, охватив всю территорию района.

Также будет установлена сеть специализированных контейнеров различных видов, предотвращающих повреждение опасных отходов (к примеру, ртутьсодержащих лампочек), не допускающих утечек ядовитых испарений и в целом любых негативных воздействий на компоненты окружающей среды.

Дальнейшую транспортировку и экологически безопасную переработку собранных отходов обеспечит партнер инициативы – специализированное предприятие ОАО «Бел ВТИ».

30 октября в Солигорске состоится семинар, посвященный началу реализации экологической инициативы (ул. В. Козлова, 51а. Конференц-зал СШ № 6).