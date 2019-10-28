Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Национальный центр интеллектуальной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности с 1 октября по 15 ноября 2019 года проводят международный конкурс по созданию социальной рекламы «Интеллектуальная собственность: твори, изобретай, воплощай».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, желающие могут заполнить на сайте НЦИС заявку на участие в конкурсе с приложением работы либо индивидуально, либо в составе групп. К первой категории относятся дети (до 17 лет включительно), взрослые (от 18 лет и старше), и индивидуальные предприниматели, ко второй - творческие коллективы и организации.

Творческие работы принимаются по трем номинациям: «Текст», «Графика» и «Видео». В первой номинации организаторы ожидают слоганы, хэштэги, четверостишия. Графическая работа может быть представлена плакатом, рисунком, коллажем, комиксом. В третьей номинации соревнуются видеоролики. В рамках проведения конкурса планируется организация различных мероприятий (лекций, мастер-классов, консультаций), направленных на информационное сопровождение конкурса – раскрытие целей и задач конкурса, информирование об основных положениях интеллектуальной собственности, обсуждение актуальных вопросов интеллектуальной собственности.

В каждой номинации и возрастной группе профессиональное жюри определит победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е места), которым будут вручены дипломы, памятные подарки и сувениры от организаторов. Всего предусматривается разыграть 9 комплектов наград. Работы будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из специалистов в области интеллектуальной собственности, рекламы, в том числе социальной, маркетинга, отдельных сфер творчества.

Награждение победителей и призеров состоится 11 декабря 2019 года в рамках мероприятия, посвященного подведению итогов 2019 года в сфере интеллектуальной собственности, на котором также будут отмечены наградами ВОИС лица, внесшие значительный вклад в развитие системы интеллектуальной собственности.

Лучшие текстовые, графические и видеоработы по теме конкурса будут использованы в качестве социальной рекламы интеллектуальной собственности.