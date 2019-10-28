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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО СОЗДАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ТВОРИ, ИЗОБРЕТАЙ, ВОПЛОЩАЙ» ПРОХОДИТ В БЕЛАРУСИ
11:32 29.10.2019
Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Национальный центр интеллектуальной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности с 1 октября по 15 ноября 2019 года проводят международный конкурс по созданию социальной рекламы «Интеллектуальная собственность: твори, изобретай, воплощай».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, желающие могут заполнить на сайте НЦИС заявку на участие в конкурсе с приложением работы либо индивидуально, либо в составе групп. К первой категории относятся дети (до 17 лет включительно), взрослые (от 18 лет и старше), и индивидуальные предприниматели, ко второй - творческие коллективы и организации.
Творческие работы принимаются по трем номинациям: «Текст», «Графика» и «Видео». В первой номинации организаторы ожидают слоганы, хэштэги, четверостишия. Графическая работа может быть представлена плакатом, рисунком, коллажем, комиксом. В третьей номинации соревнуются видеоролики. В рамках проведения конкурса планируется организация различных мероприятий (лекций, мастер-классов, консультаций), направленных на информационное сопровождение конкурса – раскрытие целей и задач конкурса, информирование об основных положениях интеллектуальной собственности, обсуждение актуальных вопросов интеллектуальной собственности.
В каждой номинации и возрастной группе профессиональное жюри определит победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е места), которым будут вручены дипломы, памятные подарки и сувениры от организаторов. Всего предусматривается разыграть 9 комплектов наград. Работы будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из специалистов в области интеллектуальной собственности, рекламы, в том числе социальной, маркетинга, отдельных сфер творчества.
Награждение победителей и призеров состоится 11 декабря 2019 года в рамках мероприятия, посвященного подведению итогов 2019 года в сфере интеллектуальной собственности, на котором также будут отмечены наградами ВОИС лица, внесшие значительный вклад в развитие системы интеллектуальной собственности.
Лучшие текстовые, графические и видеоработы по теме конкурса будут использованы в качестве социальной рекламы интеллектуальной собственности.
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