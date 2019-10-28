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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДАНЫ СРАЗУ ТРИ ОБЪЕКТА БЫВШЕЙ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 28 ТЫСЯЧ КВ. М
11:00 29.10.2019

На завершающем этапе тематических осенних аукционов, организованных комитетом «Брестоблимущество», проданы три комплекса капитальных строений – здания хранилищ для техники, расположенных в Ивацевичском районе общей площадью 28 000 кв. м, продажа которых была начата в 2014 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, объекты проданы на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, единственному участнику по начальной цене, увеличенной на пять процентов. До этого эти объекты выставлялись по начальной цене, равной одной базовой величине восемь раз.

Новый собственник взял на себя обязательства по развитию предпринимательской деятельности на приобретенных объектах недвижимости.

Всего за время проведения тематических аукционов осенней серии своих покупателей нашли 10 лотов их 57 выставленных. Ассортимент проданных объектов самый разнообразный: бани, магазин и объекты бывших военных городков (штаб и три комплекса хранилищ для техники) и др.

Комитет «Брестоблимущество» напоминает, что аукционы по продаже неиспользуемых государственных объектов недвижимости проводятся по вторникам и пятницам и предлагает ознакомиться с выставленными на продажу объектами на официальном сайте Брестского облисполкома в разделе «НЕДВИЖИМОСТЬ».
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