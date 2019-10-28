Холдинг «АМКОДОР», единственный на территории Беларуси производитель автогрейдерной техники, предложил потребителям машину АМКОДОР 165, оснащенную системой 3D-нивелирования ведущего мирового производителя Topcon (Япония).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, первый экземпляр накануне был продемонстрирован на выставке, приуроченной к проведению конкурса профессионального мастерства дорожных строителей «Лучший в профессии» среди работников Минтранса.

Строительная и дорожно-строительная отрасли в Беларуси и других странах СНГ автоматизированы в малой степени, и системы автоматического управления техникой, или как их еще называют – системы нивелирования, открывают новые возможности для строительных организаций.

По своей сути – это системы контроля положения рабочего органа машины (отвала бульдозера или грейдера, ковша экскаватора, выравнивающей плиты асфальтоукладчика и т.п.) по высоте и уклону. Контроль обеспечивается расположенными на машине датчиками и компьютером, который получает текущие координаты машины на основе использования спутникового (GPS/Глонасс) оборудования. Зная текущее положение и ориентацию машины, 3D-система вычисляет, какое положение должен занимать рабочий орган в данной конкретной точке проекта. Она же дает команду гидравлике привести рабочий орган в проектное положение, а оператор машины может контролировать все происходящее.

Применение системы 3D-нивелирования позволяет исключить из процесса проведения дорожно-строительных работ целые циклы, которые были необходимы ранее. Например, становится ненужной ручная геодезическая разбивка района работ (на профессиональном языке – вынос проекта в натуру) с забиванием многочисленных колышков и привязыванием временных реперов к местности. Это сделает сама машина.

Система также позволяет снизить требования к мастерству операторов техники. При этом значительно возрастает производительность работ за счет более быстрого выхода на проектную отметку с точностью до 1,5 см. В зависимости от типа машины и материала производительность может увеличиться в 2-4 раза. Кроме того, 3D-система позволяет не останавливать работы даже в темное время суток и при практически любых погодных условиях.