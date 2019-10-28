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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕГИЯ ГОСКОМВОЕНПРОМА РАССМОТРИТ ИТОГИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
09:51 29.10.2019
12 ноября под председательством руководителя Госкомвоенпрома Романа Головченко пройдет заседание коллегии, в работе которой примут участие начальники структурных подразделений центрального аппарата, руководители организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, их заместители по экономике и главные инженеры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в центре внимания – итоги выполнения показателей социально-экономического развития организаций за 9 месяцев 2019 г.
Кроме того, планируется обсудить ход работы по формированию стратегии развития оборонного сектора экономики и Государственного военно-промышленного комитета Беларуси до 2025 года.
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