12 ноября под председательством руководителя Госкомвоенпрома Романа Головченко пройдет заседание коллегии, в работе которой примут участие начальники структурных подразделений центрального аппарата, руководители организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, их заместители по экономике и главные инженеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в центре внимания – итоги выполнения показателей социально-экономического развития организаций за 9 месяцев 2019 г.

Кроме того, планируется обсудить ход работы по формированию стратегии развития оборонного сектора экономики и Государственного военно-промышленного комитета Беларуси до 2025 года.