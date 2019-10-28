В Международном университете «МИТСО» с 28 октября по 1 ноября 2019 года проходит Неделя трудового права (осенний цикл), посвященная 115-летию профсоюзного движения Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, 28 октября состоялось открытое заседание научного кружка по трудовому праву, на котором с докладами выступили студенты Международного университета «МИТСО».

31 октября пройдет цикл открытых лекций ведущих зарубежных ученых по трудового праву.

1 ноября состоится V Международная научно-практическая конференция «Международные трудовые стандарты и национальное законодательство о труде и социальном обеспечении (к 100-летию МОТ)», которая соберет ученых по трудовому праву из пяти стран: Беларуси, Германии, России, Украины и Эстонии. В рамках конференции состоится пленарное заседание и два круглых стола: «Влияние международных трудовых стандартов на национальное законодательство о труде и социальном обеспечении» и «Проблемы совершенствования национального законодательства о труде и социальном обеспечении в свете международных трудовых стандартов».

В рамках пленарного заседания конференции 1 ноября пройдет награждение победителей VI Международного конкурса научных работ студентов и магистрантов по трудовому праву имени Л.С. Таля – 2019. Соучредителями конкурса являются 10 высших учебных заведений Беларуси, Казахстана, России и Украины. Координатором конкурса выступает Международный университет «МИТСО». В этом году призерами стали студенты и магистранты из Ярославля, Гродно, Ельца и Кирова. Звание лауреата получила магистрант Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова Тиханова Дарья Андреевна с конкурсной работой на тему: «Моббинг как особая разновидность дискриминации: трудоправовые аспекты».

Следует отметить, что Неделя трудового права - это традиционное мероприятие, которое проводится дважды в год с 2011 года. Организатором выступает Международный университет «МИТСО» при информационной поддержке Национального центра правовой информации, Национального центра законодательства и правовых исследований, ООО «ЮрСпектр» и общественного объединения «Сообщество трудового права».