В декабре Белорусская железная дорога расширяет маршрутную сеть с регионами Российской Федерации и странами Западной Европы

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 8 декабря дорога назначает в ежедневное обращение поезда международных линий № 842/841 и № 844/843 в сообщении Гомель-Новозыбков-Гомель. Это направление будет обслуживаться составами дизель-поездов в 3-х вагонном исполнении с нумерованными местами.

Из Гомеля поезда будут отправляться в 9.34 и 16.44 и прибывать в Новозыбков в 11.07 и 18.17 соответственно. Время отправления поездов из Новозыбкова – 11.33 и 19.44 и прибытия в Гомель – 13.06 и 21.19.

Стоимость проезда в данном сообщении составит в будние дни 11 рублей 34 копейки, в выходные и праздничные дни – 13 рублей 43 копейки.

Совместно с польскими и чешскими железными дорогами БЖД расширяет маршрутную сеть согласованного пересадочного сообщения между Варшавой и Минском и между Прагой, Варшавой, Минском и Москвой.

Так, с 15 декабря назначены новые ежедневные поезда № 126/125 Варшава-Брест и № 726/725 Брест-Минск, которые являются согласованными и пересадочными поездами, а также № 136/137 Прага-Варшава-Брест с возможностью пересадки пассажиров по станции Брест-Центральный на поезд № 96 Брест-Москва и с поезда № 27 Москва-Брест. В составе поездов № 136/137 Прага-Варшава-Брест также предусмотрено ежедневное курсирование беспересадочных вагонов Москва-Прага.

Поезда № 126/125 и № 136/137 будут обслуживаться вагонами локомотивной тяги.

Так, из Варшавы поезд № 126 Варшава-Брест будет отправляться в 12.51 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.10 (по местному времени). Поезд № 726 Брест-Минск будет отправляться со станции Брест-Центральный в 20.00 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23.25.

Из Минска поезд № 725 Минск-Брест будет отправляться в 15.59 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.01, отправляться от станции Брест-Центральный поезд № 125 Брест-Варшава будет в 19.56 и прибывать на станцию Варшава-Заходняя в 22.29 (по местному времени).

Проведение пограничного и таможенного контроля для пассажиров поездов № 125/126 Варшава-Брест предусматривается непосредственно в составе поездов в парке Буг.

Из Праги поезд №136 Прага-Варшава-Брест будет отправляться в 10.23 под № 115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.47.

Из Бреста поезд № 137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага Главная в 17.39 под № 114.

Поезд Прага-Варшава-Брест будет следовать через станции Острава Главная (Чехия), Тересполь, Варшава Центральная, Катовице (Польша).

Пограничный и таможенный контроль для пассажиров поездов № 136/137 Прага-Варшава-Брест предусмотрен через таможенный зал вокзала станции Брест-Центральный.

Стоимость проезда в сообщении Минск-Варшава составляет 44 белорусских рубля, в сообщении Прага-Варшава-Брест – 134 белорусских рубля (может изменяться в зависимости от курса евро).