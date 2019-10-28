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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО» ПЛАНИРУЕТ СЭКОНОМИТЬ 180 ТОНН У.Т. ОТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
17:55 28.10.2019
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» планирует сэкономить 180 тонн у.т. от внедрения автоматизированной системы комплексного учета энергоресурсов (АСКУЭ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, эта система функционирует с 31 июля 2019 г. (первый этап – электроэнергия) и начала давать предприятию возможность в полном объеме получать оперативную информацию о состоянии нагрузок потребителей. Система комплексного учета энергоресурсов выполнена на базе аппаратно-программных комплексов и позволяет не только получать развернутую картину электропотребления и ее распределения внутри предприятия в режиме реального времени, но и решать весь комплекс задач по оптимизации электроснабжения структурных подразделений вплоть до каждого конкретного потребителя.
Измерительная система позволяет проводить объективный и точный анализ электропотребления предприятия при различных режимах работы, планировать затраты на энергоресурсы в соответствии с планом выпуска продукции, сводить балансы электропотребления, сократить непроизводственные затраты электроэнергии, осуществлять контроль и учет электроэнергии по каждому конкретному потребителю в режиме реального времени, что обеспечивает возможность принятия оперативных действий по загрузке оборудования с достижением сокращения потребления электрической энергии.
Экономический эффект наступает за счет принятия управленческих решений, направленных на более рациональное использование и распределение электроэнергии на предприятии. Кроме получения сведений о потреблении электроэнергии система обеспечивает контроль качества электроэнергии до пятидесятой гармоники и возможность производить анализ потребляемой активной и реактивной мощности, что позволяет осуществить корректировку заявленной мощности со снижением затрат на ее оплату и принятие решения по компенсации реактивной мощности.
АСКУЭ состоит из подсистемы сбора и первичной обработки информации, предназначенной для ведения непрерывного опроса параметров электропотребления и хранения параметров в локальной базе данных и подсистемой формирования баз данных и работы с ними.
Программный блок по качественным параметрам электросети имеет возможность не только отображать уровни гармонических составляющих, коэффициента мощности и коэффициента несинусоидальности, но и проводить электрофизические измерения с формированием протоколов.
Работы по проектированию автоматизированной системы комплексного учета электроэнергии выполнены РУП «БелТЭИ», подрядчик по строительно-монтажным работам УПУП «Вентмонтаж».
Капиталовложение в данное мероприятия составило 1381945,65 руб. Источник финансирования – собственные средства предприятия. Простой срок окупаемости мероприятия – 3 года.
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