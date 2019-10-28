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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ АВТОЗАПЧАСТЕЙ НА 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
17:18 28.10.2019

Витебские таможенники выявили факт незаконного перемещения крупной партии автомобильных запчастей общей стоимостью почти 70 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, автопоезд SCANIA прибыл из Литвы с целью проведения таможенных операций в ведомственный пункт таможенного оформления. Согласно товаросопроводительным документам, которые представил водитель таможенникам, в грузовом отсеке авто перевозился сборный груз из запасных частей для автомобилей: реле, масляные насосы, электродвигатели стеклоомывателей, фары противотуманные, масляные радиаторы и другое.

Вместе с тем при досмотре витебские таможенники установили нахождение в грузовом отсеке авто еще более 4,5 тыс. не указанных в документах автозапчастей.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения по решению суда.
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