|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ АВТОЗАПЧАСТЕЙ НА 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
17:18 28.10.2019
Витебские таможенники выявили факт незаконного перемещения крупной партии автомобильных запчастей общей стоимостью почти 70 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, автопоезд SCANIA прибыл из Литвы с целью проведения таможенных операций в ведомственный пункт таможенного оформления. Согласно товаросопроводительным документам, которые представил водитель таможенникам, в грузовом отсеке авто перевозился сборный груз из запасных частей для автомобилей: реле, масляные насосы, электродвигатели стеклоомывателей, фары противотуманные, масляные радиаторы и другое.
Вместе с тем при досмотре витебские таможенники установили нахождение в грузовом отсеке авто еще более 4,5 тыс. не указанных в документах автозапчастей.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения по решению суда.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2019
Курсы в банках
на 28.10.2019
Конвертация в банках
на 28.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте