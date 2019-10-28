В Беларуси создана Ассоциация предприятий онлайн-торговли (АПОТ).

Как сообщает ООО «Евроторг», основной целью АПОТ является представление интересов предпринимателей, имеющих отношение к интернет-торговле, в органах власти, выработка предложений по оптимизации осуществления условий ведения данного бизнеса, обмен опытом с подобного рода бизнес-сообществами других стран.

Как отмечают многие эксперты и сами участники рынка, в Беларуси субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие интернет-торговлю, находятся в худших конкурентных условиях, чем продавцы, например, в России. Там онлайн-магазинам разрешена продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов, реализация лекарств, в высокой степени проработки находится проект закона, в соответствии с которым предполагается разрешить реализацию через интернет алкогольных напитков.

При этом ввиду отсутствия таможенной границы между нашими государствами, реализуемые товары через интернет-магазин в России при желании можно получить в Беларуси.

Ассоциация предприятий онлайн-торговли планирует предпринимать действия по выравниванию условий ведения бизнеса в онлайн-торговле в Беларуси по сравнению со странами Евразийского экономического союза, в том числе путем заключения меморандумов по взаимодействию с аналогичными ассоциациями.

В ближайших планах Ассоциации – работа по расширению перечня товаров, разрешенных к продаже в интернете, защита национальных интернет-магазинов от недобросовестной конкуренции со стороны интернет-магазинов, зарегистрированных в других юрисдикциях, выявление и информирование соответствующих государственных органов о фактах незаконного функционирования на территории Беларуси не зарегистрированных в нашей стране интернет-магазинов.

В Ассоциации полагают, что реализация намеченных планов позволит создать в Беларуси дополнительные рабочие места, увеличить объемы производства и реализации товаров отечественного производства и, как следствие, ВВП страны.

Возглавляет Ассоциацию предприятий онлайн-торговли Артур Карпович, имеющий опыт работы на руководящих должностях в Комитете госконтроля Беларуси, Аппарате Совета министров, Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.