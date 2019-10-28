ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ СОЗДАНА В БЕЛАРУСИ
16:30 28.10.2019

В Беларуси создана Ассоциация предприятий онлайн-торговли (АПОТ).

Как сообщает ООО «Евроторг», основной целью АПОТ является представление интересов предпринимателей, имеющих отношение к интернет-торговле, в органах власти, выработка предложений по оптимизации осуществления условий ведения данного бизнеса, обмен опытом с подобного рода бизнес-сообществами других стран.

Как отмечают многие эксперты и сами участники рынка, в Беларуси субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие интернет-торговлю, находятся в худших конкурентных условиях, чем продавцы, например, в России. Там онлайн-магазинам разрешена продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов, реализация лекарств, в высокой степени проработки находится проект закона, в соответствии с которым предполагается разрешить реализацию через интернет алкогольных напитков.

При этом ввиду отсутствия таможенной границы между нашими государствами, реализуемые товары через интернет-магазин в России при желании можно получить в Беларуси.

Ассоциация предприятий онлайн-торговли планирует предпринимать действия по выравниванию условий ведения бизнеса в онлайн-торговле в Беларуси по сравнению со странами Евразийского экономического союза, в том числе путем заключения меморандумов по взаимодействию с аналогичными ассоциациями.

В ближайших планах Ассоциации – работа по расширению перечня товаров, разрешенных к продаже в интернете, защита национальных интернет-магазинов от недобросовестной конкуренции со стороны интернет-магазинов, зарегистрированных в других юрисдикциях, выявление и информирование соответствующих государственных органов о фактах незаконного функционирования на территории Беларуси не зарегистрированных в нашей стране интернет-магазинов.

В Ассоциации полагают, что реализация намеченных планов позволит создать в Беларуси дополнительные рабочие места, увеличить объемы производства и реализации товаров отечественного производства и, как следствие, ВВП страны.

Возглавляет Ассоциацию предприятий онлайн-торговли Артур Карпович, имеющий опыт работы на руководящих должностях в Комитете госконтроля Беларуси, Аппарате Совета министров, Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2019
валюта курс
EUR 2.2700
USD 2.0471
RUB 3.2070
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2700 -0.003
USD 2.0471 +0.0018
RUB 3.2070 +0.0106
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2640 2.2690
USD 2.0440 2.0480
RUB 3.1960 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1110
EUR/RUB 70.7000 71.1000
USD/RUB 63.8000 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте