Инспекции МНС по Брестской области в сентябре-октябре 2019 года в ходе проверок выявили более 30 нарушителей в сфере перевозок пассажиров такси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, наибольшее количество фактов нарушений выявлено с использованием сервиса заказа автотранспорта MAXIM – 24 факта.

Составлено 24 административных протокола, установлен незаконно полученный доход в сумме 6 тыс. руб. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 3,1 тыс. руб. Восьми физическим лицам вручены информационные уведомления-разъяснения о мерах ответственности за осуществление деятельности с нарушением законодательства. Доначислен единый налог на общую сумму 2,1 тыс. руб. Арестовано 13 автомобилей на сумму 105,6 тыс. руб.