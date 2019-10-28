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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДВА МЕСЯЦА ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 30 НАРУШИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ТАКСИ
15:46 28.10.2019
Инспекции МНС по Брестской области в сентябре-октябре 2019 года в ходе проверок выявили более 30 нарушителей в сфере перевозок пассажиров такси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, наибольшее количество фактов нарушений выявлено с использованием сервиса заказа автотранспорта MAXIM – 24 факта.
Составлено 24 административных протокола, установлен незаконно полученный доход в сумме 6 тыс. руб. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 3,1 тыс. руб. Восьми физическим лицам вручены информационные уведомления-разъяснения о мерах ответственности за осуществление деятельности с нарушением законодательства. Доначислен единый налог на общую сумму 2,1 тыс. руб. Арестовано 13 автомобилей на сумму 105,6 тыс. руб.
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