ЭКОНОМИКА РБ

В ГОМЕЛЕ С 28 ОКТЯБРЯ ПОВТОРНО ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛФОНДА

14:57 28.10.2019 В соответствии с распоряжением Гомельского городского исполнительного комитета 28 октября будет производиться включение отопления жилого фонда Гомеля. Как сообщает РУП «Гомельэнерго», во время включения отопления, а также в течение 5-дневного периода после включения возможны нарушения в режимах теплоснабжения жилых домов. Это связано с необходимостью проведения пусковых операций и выходом на расчетный гидравлический режим (ТКП 388-2012 п.5.1.8).