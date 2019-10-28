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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ С 28 ОКТЯБРЯ ПОВТОРНО ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛФОНДА
14:57 28.10.2019
В соответствии с распоряжением Гомельского городского исполнительного комитета 28 октября будет производиться включение отопления жилого фонда Гомеля.
Как сообщает РУП «Гомельэнерго», во время включения отопления, а также в течение 5-дневного периода после включения возможны нарушения в режимах теплоснабжения жилых домов. Это связано с необходимостью проведения пусковых операций и выходом на расчетный гидравлический режим (ТКП 388-2012 п.5.1.8).
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