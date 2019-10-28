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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА НЕДЕЛЮ ПОДРОСЛИ, НА ПЕРВИЧНОМ - СНИЗИЛИСЬ
14:27 28.10.2019

До минувшей недели октябрь не отличался заметными колебаниями цен, но за последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на довольно ощутимые 0,4% и составил 1376 $/м2. Такие темпы роста цен являются самыми высокими в 2019 году, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

В отличие от вторичного рынка новостройки немного подешевели. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю, c 21 по 28 октября 2019 года, на 0,2% и составила 1318 $/м2.

Количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 0,6%. При этом 4-комнатных квартир на рынке стало на 2,5% больше, в других сегментах изменения были незначительными.

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 10,2%.

4-комнатные квартиры стали единственным сегментом, где цены на минувшей неделе не выросли (-0,3%). Остальные типы квартиры подорожали на 0,2−0,8%.

Партизанский, Октябрьский и Ленинский районы столицы завершили неделю в «красной зоне», символизирующей снижение цен. В остальных районах средний уровень цен на квартиры вырос. Максимальные темпы роста отмечены в Центральном районе столицы (+0,6%). К слову, рост цен в самом дорогом районе столицы за последний месяц составляет внушительные +2,6%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 795 $/м2 (-0,4%), Витебск — 611 $/м2 (без изменений), Гомель — 616 $/м2 (+0,1%), Гродно — 725 $/м2 (-0,1%), Могилев — 632 $/м2 (+0,2%).
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