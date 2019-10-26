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ЭКОНОМИКА РБ


НАН БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ DUBAI AIRSHOW-2019
12:51 28.10.2019

РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси примет участие в Международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow-2019, которая пройдет в Дубае (ОАЭ) 17-21 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре трансфера технологий, Dubai Airshow-2019 - это ведущая международная выставка индустрии аэрокосмических и авиашоу, в которой более 1000 мировых производителей и брендов демонстрируют свои новейшие технологические инновации и улучшения в отрасли.

Dubai Airshow начал свою жизнь в 1986 году как Arab Air. С тех пор шоу выросло и превратилось в одно из крупнейших и наиболее важных аэрокосмических событий в мире.
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