|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАН БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ DUBAI AIRSHOW-2019
12:51 28.10.2019
РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси примет участие в Международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow-2019, которая пройдет в Дубае (ОАЭ) 17-21 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре трансфера технологий, Dubai Airshow-2019 - это ведущая международная выставка индустрии аэрокосмических и авиашоу, в которой более 1000 мировых производителей и брендов демонстрируют свои новейшие технологические инновации и улучшения в отрасли.
Dubai Airshow начал свою жизнь в 1986 году как Arab Air. С тех пор шоу выросло и превратилось в одно из крупнейших и наиболее важных аэрокосмических событий в мире.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2019
Курсы в банках
на 28.10.2019
Конвертация в банках
на 28.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте