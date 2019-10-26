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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКАЯ ТАМОЖНЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛА НА 7% ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ
12:35 28.10.2019

Брестская таможня за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила на 7% отчисления в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% произошел рост количества выявленных правонарушений на границе, на 23% возросло количество оформленных экспортных деклараций на товары, на 70% увеличилось число ввезенных физическими лицами транспортных средств с целью выпуска в свободное обращение и на 6% - количество проследовавших грузовых машин и грузовых вагонов.

Начальник таможни Александр Пихун подчеркнул, что в условиях возросшего пассажиро- и товаропотока основными задачами таможни являются создание благоприятных условий для субъектов ВЭД и граждан при перемещении товаров через таможенную границу, сокращение времени выпуска товаров и повышение качества проведения таможенного контроля.

Большое внимание в настоящее время отводится вопросам совершенствования таможенной инфраструктуры на границе. Так, в регионе деятельности Брестской таможни активно продолжается реконструкция пункта пропуска «Верхний Теребежов», завершение которой планируется к концу 2020 года. Пропускная способность будет увеличена в 3,5 раза и составит 900 транспортных средств в сутки (780 легковых автомобилей, 100 грузовых, 20 автобусов).
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