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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ ОАО «НЗГА» ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ «ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ-2019»
12:15 28.10.2019
«Гродноинвест», Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ОАО «НЗГА» победило в конкурсе «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь-2019».
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» получило диплом победителя в номинации «Энергоэффективная технология года» за внедрение технологии производства штампованных деталей на автоматизированной установке горячей объемной безоблойной штамповки с ЧПУ модели F 32.2LNTM (NEOTECMAN Испания).
Кроме резидента СЭЗ, лауреатами конкурса, представляющими Гродненскую область, стали «Гродноэнерго» за систему мониторинга и управления режимами теплоснабжения, «Гродноводоканал» за использование геоинформационных систем для повышения эффективности водоснабжения и Щучинское РУП ЖКХ за модернизацию котельной, расположенной в деревне Старые Василишки.
В этом году конкурс стал юбилейным. В нем приняло участие более 40 компаний из различных регионов республики. Помимо диплома победители получили памятные знаки, разработанные в честь 5-летия конкурса.
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» является одним из ведущих производителей СНГ широкого спектра газовой аппаратуры с опытом работы более 50 лет. В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано в 2013 году. Компания выпускает бытовые газовые баллоны запорно-редуцирующую аппаратуру, автоматику безопасности и комплектующие к газовым плитам и водонагревателям, и многое другое. Недавно компания расширила линейку продукции.
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